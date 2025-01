Vincent Cassel è diventato papà per la quarta volta. L'attore, 58 anni, ha annunciato la nascita del suo primo figlio maschio, Caetano, avuto dalla relazione con Narah Baptista, 28 anni. "Indovina chi è nato il 7 gennaio 2025? Già intelligente, pieno di salute, amore e poesia. Il tipo più cool di sempre", ha scritto Vincent Cassel come didascalia del post con cui annuncia la nascita del quarto figlio. L'attore infatti è già papà di Deva (2004) e Léonie (2010) - nate dal matrimonio con Monica Bellucci - e di Amazonie (2019), avuta con Tina Kunakey.

Le voci di una frequentazione tra Vincent Cassel e Narah Baptista erano iniziate a circolare nell'autunno del 2023. A novembre, in occasione del compleanno dell'attore, era arrivato il primo scatto di coppia a ufficializzare la relazione. L'annuncio della gravidanza era avvenuto a settembre del 2024 con uno scatto sui social della modella, che aveva scritto: "Mammina ti aspetta". Vincent Cassel e Narah Baptista avevano sfilato insieme alla premier del film Saint-Exupéry lo scorso novembre, regalando un red carpet di coppia (quasi in tre).

Chi è Narah Baptista, la compagna di Vincent Cassel

Narah Baptista è nata nel 1996 in Brasile. All'età di 18 anni si è trasferita in Australia. Ha studiato recitazione e ha lavorato come modella per importanti agenzie. Ha partecipato inoltre a Miss Universo.

Ha raccontato in un'intervista che il suo sogno era "studiare per diventare una professionista nel campo dell'assistenza sociale" e ha rivelato anche che nel tempo libero ama "correre sulla spiaggia e ballare per ore".

Tutti gli amori di Vincent Cassel

Vincent Cassel è stato sposato con Monica Bellucci dal 1999 al 2013, con cui ha avuto le figlie Deva (2004) e Léonie (2010).

Dal 2018 al 2023 è stato sposato con la modella italo-francese Tina Kunakey, con cui ha avuto nel 2019 la figlia Amazonie. Dal 2023 è legato a Narah Baptista con cui ha accolto il quarto figlio.