Vincent Cassel, il red carpet con Narah Baptista in attesa del loro primo figlio

Red carpet di coppia (e quasi in tre) per Vincent Cassel e Narah Baptista, che hanno sfilato alla premier del film Saint-Exupéry. La modella, 28 anni, è in attesa del loro primo figlio, che sarà il quarto per Vincent Cassel, 57 anni, già papà di Deva (2004) e Léonie (2010) - nate dal matrimonio con Monica Bellucci - e di Amazonie (2019), avuta con Tina Kunakey.

Narah Baptista ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso settembre. "Mammina ti aspetta", ha scritto la modella, pubblicando uno scatto del pancione. Le voci di una frequentazione tra Vincent Cassel e Narah Baptista erano iniziate a circolare nell'autunno del 2023. A novembre, in occasione del compleanno dell'attore, era arrivato il primo scatto di coppia a ufficializzare la relazione.

Chi è Narah Baptista, la compagna di Vincent Cassel

Narah Baptista è nata nel 1996 in Brasile. All'età di 18 anni si è trasferita in Australia. Ha studiato recitazione e ha lavorato come modella per importanti agenzie. Ha partecipato inoltre a Miss Universo.

Ha raccontato in un'intervista che il suo sogno era "studiare per diventare una professionista nel campo dell'assistenza sociale" e ha rivelato anche che nel tempo libero ama "correre sulla spiaggia e ballare per ore".

Tutti gli amori di Vincent Cassel

Vincent Cassel è stato sposato con Monica Bellucci dal 1999 al 2013, con cui ha avuto le figlie Deva (2004) e Léonie (2010).

Dal 2018 al 2023 è stato sposato con la modella italo-francese Tina Kunakey, con cui ha avuto nel 2019 la figlia Amazonie. Dal 2023 è legato a Narah Baptista con cui sta per accogliere il quarto figlio.