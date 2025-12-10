Veronica Peparini, il figlio Daniele compie 18 anni: "Sempre un po’ più via da me"

Veronica Peparini condivide sui social un tenero post dedicato al figlio Daniele in occasione del suo 18esimo compleanno. Nel carosello, la coreografa, 54 anni, pubblica delle foto del ragazzo - alcune più recenti e altre da bambino-, chiudendo con uno scatto che li ritrae insieme, con il piccolo Daniele che abbraccia la mamma.
"Sempre un po’ più via da me", scrive Veronica Peparini, citando i versi del brano di Elisa A modo tuo. E aggiunge nella didascalia del post: "Come vola il tempo amore mio. 18 ed era ieri che eri piccolo piccolo. Amo il ragazzo che sei diventato e ti guardo con orgoglio e fierezza, e a modo tuo cambierai e cadrai, ma io ci sarò sempre sempre sempre e per sempre! Auguri amore mio".
Veronica Peparini è mamma di quattro figli: Daniele, 18 anni, e Olivia, 13 anni, avuti con l’ex marito Fabrizio Prolli, e le gemelle Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024 e avute con il marito Andreas Muller.
Dopo la nascita delle gemelle, Daniele e la sorella Olivia avevano scritto alla madre un messaggio molto dolce, che avevano letto a Verissimo: "Da tanto tempo chiediamo a mamma dei fratellini e sorelline e finalmente questo momento è arrivato. Quando mamma e Andrea ci diedero questa notizia eravamo talmente emozionati che la nostra testa non capiva più niente", aveva raccontato Olivia senza trattenere l'emozione.
"Sono tanto felice delle piccoline e provo ad aiutare la mamma", aveva raccontato Olivia in quell'occasione. Mentre Daniele aveva detto: "Io aiuto, faccio quello che posso. Ogni tanto prendo la chitarra e suono qualche cosa per loro".