Veronica Peparini, il figlio Daniele compie 18 anni: "Sempre un po’ più via da me"

"Sempre un po’ più via da me", scrive Veronica Peparini, citando i versi del brano di Elisa A modo tuo. E aggiunge nella didascalia del post: "Come vola il tempo amore mio. 18 ed era ieri che eri piccolo piccolo. Amo il ragazzo che sei diventato e ti guardo con orgoglio e fierezza, e a modo tuo cambierai e cadrai, ma io ci sarò sempre sempre sempre e per sempre! Auguri amore mio".

Veronica Peparini e la lettera di Daniele e Olivia a Verissimo

Veronica Peparini è mamma di quattro figli: Daniele, 18 anni, e Olivia, 13 anni, avuti con l’ex marito Fabrizio Prolli, e le gemelle Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024 e avute con il marito Andreas Muller.

Dopo la nascita delle gemelle, Daniele e la sorella Olivia avevano scritto alla madre un messaggio molto dolce, che avevano letto a Verissimo: "Da tanto tempo chiediamo a mamma dei fratellini e sorelline e finalmente questo momento è arrivato. Quando mamma e Andrea ci diedero questa notizia eravamo talmente emozionati che la nostra testa non capiva più niente", aveva raccontato Olivia senza trattenere l'emozione.