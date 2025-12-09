Stefano Corti e il figlio Noa Alexander | Instagram: @stefanocorti85

Noa Alexander è il secondogenito della Stefano Corti, già papà di Gabriele, avuto da una precedente relazione. Ne aveva parlato a Verissimo nel 2022 quando, ospite insieme alla ex compagna Bianca Atzei, aveva raccontato di avere un figlio già adolescente, all'epoca quattordicenne, e di aver scoperto della sua esistenza dopo la nascita.

"Era un periodo particolare. Viaggiavo tantissimo per lavoro. Periodo presocial, quindi se incontravi qualcuno da qualche parte, quell'incontro rimaneva lì se non ti scambiavi il numero di telefono. Dall'incontro con questa ragazza è nato Gabriele che è un ragazzo fantastico. Oggi fa parte della nostra vita".