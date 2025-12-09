Sui propri canali social, Stefano Corti condivide alcuni dolci scatti in compagnia del figlio Noa Alexander nato dall'amore con la cantante Bianca Atzei.
"Aspettando il fratello maggiore", è la didascalia a corredo dei teneri momenti di vita quotidiana pubblicati dalla Iena, che lo ritraggono intento a far divertire il figlio su alcune giostre natalizie.
Noa Alexander è il secondogenito della Stefano Corti, già papà di Gabriele, avuto da una precedente relazione. Ne aveva parlato a Verissimo nel 2022 quando, ospite insieme alla ex compagna Bianca Atzei, aveva raccontato di avere un figlio già adolescente, all'epoca quattordicenne, e di aver scoperto della sua esistenza dopo la nascita.
"Era un periodo particolare. Viaggiavo tantissimo per lavoro. Periodo presocial, quindi se incontravi qualcuno da qualche parte, quell'incontro rimaneva lì se non ti scambiavi il numero di telefono. Dall'incontro con questa ragazza è nato Gabriele che è un ragazzo fantastico. Oggi fa parte della nostra vita".