Addio a Sophie Kinsella. La celebre scrittrice, autrice di I Love Shopping, è scomparsa all'età di 55 anni, dopo una malattia. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia sui social. "Siamo affranti nell’annunciare la scomparsa, avvenuta questa mattina, della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni colmi di ciò che amava davvero: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia", è scritto nel post.

"Non riusciamo a immaginare come sarà la vita senza la sua luce e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, che ha affrontato con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava veramente fortunata: per avere una famiglia e degli amici meravigliosi e per aver ottenuto l’incredibile successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore che riceveva. Ci mancherà così tanto che ci si spezza il cuore", hanno aggiunto i familiari della scrittrice. Sophie Kinsella lascia il marito Henry Wickham e i loro cinque figli Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella.