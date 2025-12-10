Addio a Sophie Kinsella. La celebre scrittrice, autrice di I Love Shopping, è scomparsa all'età di 55 anni, dopo una malattia. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia sui social. "Siamo affranti nell’annunciare la scomparsa, avvenuta questa mattina, della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni colmi di ciò che amava davvero: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia", è scritto nel post.
"Non riusciamo a immaginare come sarà la vita senza la sua luce e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, che ha affrontato con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava veramente fortunata: per avere una famiglia e degli amici meravigliosi e per aver ottenuto l’incredibile successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore che riceveva. Ci mancherà così tanto che ci si spezza il cuore", hanno aggiunto i familiari della scrittrice. Sophie Kinsella lascia il marito Henry Wickham e i loro cinque figli Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella.
Nata a Londra nel 1969, Madeleine Sophie Wickham - questo il vero nome di Sophie Kinsella - si è laureata nell'interfacoltà Politica, Economia e Filosofia al New College di Oxford. Dopo aver lavorato per breve tempo come giornalista finanziaria, si è dedicata alla narrativa. Ha raggiunto il successo internazionale con il romanzo I Love Shopping, pubblicato con lo pseudonimo Sophie Kinsella (cognome di sua madre), a cui sono seguiti nove sequel. Ha pubblicato altri romanzi, tra cui Sai tenere un segreto?, Ti ricordi di me?, e Sono esaurita.
Ad aprile del 2024, Sophie Kinsella aveva annunciato di avere un cancro al cervello. "Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Sono in cura dal team dell'University College Hospital a Londra, ho avuto un'operazione, che è andata bene, e successivamente ho fatto radioterapia e chemioterapia, che sto ancora facendo", aveva scritto sui social.
Ospite a Verissimo nel 2024, Sophie Kinsella aveva parlato della malattia: "Ho vissuto una vita stupenda, ho scritto i miei libri, ho avuto successo. Era tutto perfetto. Un giorno mi sono svegliata in un letto di ospedale, senza ricordarmi perché fossi lì, con la testa fasciata. Dopo ho scoperto di aver avuto un'operazione importante e di avere una diagnosi di cancro al cervello".