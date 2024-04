Sophie Kinsella è stata operata per un cancro al cervello e sta facendo chemioterapia. Ad annunciarlo è stata la stessa scrittrice, 54 anni, che in un lungo post sui social ha scritto: "Ho aspettato per molto tempo a condividere con voi un aggiornamento sulla mia salute e ho aspettato di avere la forza di farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello".

"Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità", ha aggiunto l'autrice di I Love Shopping.

Parlando della malattia: "Sono in cura dal team dell'University College Hospital a Londra, ho avuto un'operazione, che è andata bene, e successivamente ho fatto radioterapia e chemioterapia, che sto ancora facendo".

Sophie Kinsella rassicura i fan e ringrazia la famiglia e il personale medico per le cure: "In questo momento tutto è stabile e mi sento molto bene. Anche se sono molto stanca e la mia memoria è peggio di prima. Sono così grata alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno supportata tantissimo, ai fantastici dottori e alle infermiere che mi hanno curata. Sono grata ai miei lettori". Infine il pensiero della scrittrice è dedicato ai malati di cancro: "Mando amore e migliori auguri a chiunque sia malato di cancro, così come a coloro che li supportano. Ci si può sentire molto soli e spaventati davanti a una diagnosi del genere, il supporto e la cura delle persone vicine significano più di quanto le parole possano esprimere".

Chi è Sophie Kinsella

Nata a Londra nel 1969, Madeleine Sophie Wickham - questo il vero nome di Sophie Kinsella - si è laureata nell'interfacoltà Politica, Economia e Filosofia al New College di Oxford. Dopo aver lavorato per breve tempo come giornalista finanziaria, si è dedicata alla narrativa.

Il suo esordio come scrittrice è stato con il suo vero nome nel genere del romanzo rosa, molto apprezzato dalla critica. Ha raggiunto il successo internazionale con il romanzo I Love Shopping, pubblicato con lo pseudonimo Sophie Kinsella (cognome di sua madre), a cui sono seguiti nove sequel.

Ha pubblicato altri romanzi, tra cui Sai tenere un segreto?, Ti ricordi di me?, e l'ultimo Sono esaurita. Sophie Kinsella ha cinque figli, avuti con il marito Henry Wickham che ha sposato nel 1991.