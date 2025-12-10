È scomparsa Sophie Kinsella. La celebre scrittrice, autrice di I Love Shopping, aveva 55 anni e dal 2022 lottava contro un cancro al cervello. Sophie Kinsella aveva parlato a Verissimo della malattia. "Ho vissuto una vita stupenda, ho scritto i miei libri, ho avuto successo. Era tutto perfetto. Un giorno mi sono svegliata in un letto di ospedale, senza ricordarmi perché fossi lì, con la testa fasciata. Dopo ho scoperto di aver avuto un'operazione importante e di avere una diagnosi di cancro al cervello", aveva raccontato la scrittrice.





Sophie Kinsella aveva condiviso anche i primi sintomi della malattia: "I primi segnali sono state le gambe. Le gambe sono diventate debolissime e andavo in giro per casa tenendomi ai mobili. All'inizio ho pensato: 'Devo riprendere ad andare in palestra'. Poi ho cominciato a inciampare, a barcollare e a questo punto mi sono veramente resa conto che c'era qualcosa che non andava. Poi mi giravo tutto da una parte anche da seduta, ero sempre tutta storta. In effetti è stato mio marito a dire: 'Deve esserci qualcosa che proprio non va, dobbiamo andare in ospedale'. Eravamo in campagna quando l'ha detto, a un paio d'ore da Londra. Siamo andati in macchina fino a Londra per andare a fare una TAC del cervello proprio per vedere se andava tutto bene. Io sono salita in macchina, ma ora che siamo arrivati a Londra, cioè dopo due ore, non riuscivo nemmeno più a camminare. Mi hanno dovuto proprio portare in ospedale in sedia a rotelle perché non riuscivo più a camminare".



Sempre accanto a lei il marito Henry Wickham e i loro cinque figli. "Mio marito è stato la star assoluta. Ha dormito per terra in ospedale. È stato con me tutte le volte che c'era un appuntamento coi medici, ma soprattutto il segno più importante del suo amore è che quando continuavo a dimenticarmi che avevo un tumore - e succedeva, perché ogni giorno mi svegliavo e dimenticavo cosa stava succedendo - lui me l'ha dovuto raccontare daccapo. Ed è stato difficilissimo per lui, è difficile farlo, ma con tutta la pazienza del mondo ha continuato a dirmelo".



Nel video sopra, il racconto della malattia di Sophie Kinsella. a Verissimo.