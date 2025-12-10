Federica Pellegrini, la figlia Matilde dimessa dall’ospedale: “Sta molto meglio”

Federica Pellegrini e la figlia Matilde | Instagram: @kikkafede88

Dopo il ricovero in ospedale, Federica Pellegrini aggiorna i follower sulle condizioni di salute della figlia. "Siamo a casina e Matilde sta molto meglio", scrive la campionessa, sui social, rendendo note le dimissioni.





Nelle scorse ore, Federica Pellegrini aveva pubblicato uno scatto dall'ospedale insieme alla figlia. "È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi. Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura", ha spiegato la campionessa.

Ospite di recente a Verissimo, Federica Pellegrini aveva parlato dell'amore per la figlia: "È difficile approcciare a una nuova vita non guardandola con gli occhi della dolcezza. Per me è stata lei la chiave di tutto".