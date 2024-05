Veronica Peparini e Andreas Muller con le gemelline Penelope e Ginevra

Instagram @veronicapeparini

Veronica Peparini ha pubblicato sui social uno scatto con il compagno Andreas Muller e le loro gemelline Penelope e Ginevra all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.

"Non smetterò mai di essere grata a loro", ha scritto a corredo della foto con il personale sanitario la coreografa, che ha condiviso nelle sue storie su Instagram anche un'immagine con due delle dottoresse delle staff dell'ospedale: "Vedere le bimbe in braccio a voi è un traguardo raggiunto insieme", ha scritto Veronica, che a marzo aveva condiviso su Instagram anche le le emozioni dopo la nascita delle sue gemelline.

Veronica Peparini e Andreas Muller, l'annuncio a Verissimo: "Saremo genitori"

Ospiti a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller avevano annunciato di essere in attesa di due gemelline: "Quando ce l'hanno detto siamo rimasti un po' scioccati. Questo embrione ha deciso di sdoppiarsi, succede raramente. È stato un dono anche questo".

In seguito la coreografa aveva parlato di un problema durante la gravidanza: "Le gravidanze, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente. Siamo andati a fare la visita e le dottoresse si sono accorte del principio di questo tipo di malattia. La mia fortuna è stata questa, perché spesso invece molte donne si accorgono quando ormai la malattia è in una fase acuta", aveva spiegato Peparini, annunciando anche che il problema era stato risolto per cui la gravidanza stava procedendo per il meglio.

Sempre a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller avevano svelato anche il nome delle gemelline: "Abbiamo scelto un nome ciascuno. Andreas ha scelto Penelope e io Ginevra".