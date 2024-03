Veronica Peparini, le prime parole dopo la nascita delle gemelline: "Spero di dare coraggio a tante donne"

Veronica Peparini condivide sui social le emozioni dopo la nascita delle sue gemelline Penelope e Ginevra: "Ed ecco qui, sono mamma di quattro figli ed è una gioia immensa per me, ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie".

"Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno", aggiunge la coreografa di 53 anni.

Già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, Veronica Peparini ha avuto le gemelline con il compagno Andreas Muller, 27 anni: "Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte. Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima ed ora e soprattutto grazie vita".

Nelle scorse ore era stato Andreas Muller ad annunciare di essere diventato papà. "Sono in lacrime e senza parole. Ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco", aveva scritto il ballerino sui social.

Veronica Peparini e Andreas Muller, l'annuncio a Verissimo: "Saremo genitori"

Veronica Peparini e Andreas Muller avevano annunciato di essere in attesa di due gemelline ospiti a Verissimo: "Quando ce l'hanno detto siamo rimasti un po' scioccati. Questo embrione ha deciso di sdoppiarsi, succede raramente. È stato un dono anche questo".

Successivamente la coreografa aveva parlato di un problema che le era stato riscontrato in gravidanza. "Le gravidanze, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente. Siamo andati a fare la visita e le dottoresse si sono accorte del principio di questo tipo di malattia. La mia fortuna è stata questa, perché spesso invece molte donne si accorgono quando ormai la malattia è in una fase acuta", aveva spiegato la coreografa, annunciando anche che il problema era stato risolto per cui la gravidanza stava procedendo per il meglio.

Sempre a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller avevano svelato anche il nome delle gemelline: "Abbiamo scelto un nome ciascuno. Andreas ha scelto Penelope e io Ginevra".