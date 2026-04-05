Verdiana Bonaccorti racconta a Verissimo gli ultimi giorni accanto a sua mamma, scomparsa lo scorso 12 marzo dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas.



"Il 18 febbraio ha avuto un'emorragia. È stata portata in ospedale in ambulanza ed è stata subito operata. I medici mi hanno detto che era molto grave e ho capito che non era scontato che uscisse dall'operazione", spiega Verdiana, che è stata accanto alla mamma nei suoi ultimi giorni: "Mi sono trasferita in clinica per 22 giorni. Ero come in una realtà parallela. Sono stati 20 giorni surreali in cui siamo state molto vicine. Abbiamo passato un tempo meraviglioso insieme".



Verdiana racconta che, pur riuscendo a superare l'operazione, la mamma si è spenta piano piano dopo quel grave malore. Degli ultimi istanti della mamma, Verdiana ricorda: "La notte prima che volasse via, una signora che lavora con i malati terminali mi ha detto: 'Se tu non la lasci andare, lei non se ne va. Vedi che non sta bene, non è giusto. Se tu le parli, lei ti sente'. Alle 6 di mattina sono entrata nel suo letto e le ho parlato. Le ho sussurrato che poteva lasciarmi e un'ora dopo, in maniera dolce, è volata via".