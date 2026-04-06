A Verissimo la figlia di Enrica Bonaccorti, Verdiana, racconta gli ultimi attimi della vita di sua mamma, scomparsa lo scorso 12 marzo dopo la diagnosi di tumore al pancreas.



Verdiana Bonaccorti spiega di essersi trasferita in clinica insieme alla madre a fine febbraio: "Sono stati 20 giorni surreali in cui siamo state molto vicine. Abbiamo passato un tempo meraviglioso insieme".



La donna racconta che, nelle ultime ore di vita, ha parlato molto alla madre: "La notte prima che volasse via, una signora che lavora con i malati terminali mi ha detto: 'Se tu non la lasci andare, lei non se ne va. Vedi che non sta bene, non è giusto. Se tu le parli, lei ti sente'. Alle 6 di mattina sono entrata nel suo letto e le ho parlato. Le ho sussurrato che poteva lasciarmi e un'ora dopo, in maniera dolce, è volata via".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Verdiana Bonaccorti.