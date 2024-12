Vanessa Incontrada, la foto con Rossano Laurini: "È stato, è e sarà"

Vanessa Incontrada condivide su Instagram un tenero scatto con il compagno Rossano Laurini - a cui è legata dal 2007 - e gli dedica alcune parole piene d'amore: "È stato, è e sarà”, scrive con un cuoricino rosso nella didascalia della foto.

Oggi la coppia ha ritrovato la serenità, ma in passato ha dovuto superare un periodo di difficoltà. In una recente intervista al settimanale F, la conduttrice e attrice ha dichiarato: "C'erano sempre incomprensioni, il timore di dire qualcosa che avrebbe suscitato una reazione nell'altra persona. Per me era atroce, mi stava e mi stavo facendo del male. La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano".

Sui motivi per cui hanno deciso di riprovarci, Vanessa Incontrada ha spiegato: "Tra le domande che mi sono posta in quel periodo c’era: posso pensare a una vita senza di lui? Un pensiero condiviso che ci ha fatto decidere di ripartire consapevoli degli errori che avevamo commesso, per evitare di rifarli".

Vanessa Incontrada e l'amore per il figlio Isal a Verissimo

Ospite a Verissimo, Vanessa Incontrada ha parlato del figlio Isal, nato nel 2008 dall'amore con il compagno Rossano Laurini : "È un ragazzo perbene, intelligente, simpatico, ha una vita semplice. Ha il calcio, le fidanzatine e vuole andare al conservatorio perché suona molto bene il pianoforte".

Durante l'intervista, l'attrice ha confidato di essere riuscita a conciliare il lavoro con la maternità: "In passato mi sono sentita in colpa per non riuscire a vivere alcuni momenti di mio figlio, avevo paura che non mi volesse più bene. Oggi che è cresciuto riesco a vivermelo di più e mi rendo conto che è cresciuto bene, che è un ragazzo sano".