Federica Brignone: "Mi piacerebbe diventare mamma ma non è ancora il momento"

Nella sua intervista realizzata il giorno prima della brutta caduta, Federica Brignone ha parlato a Verissimo dell'amore oggi e dei sogni per il futuro. Riguardo al compagno Davide, la campionessa ha detto: "Lui è del mio ambiente, ma non sento il bisogno di condividere con lui le mie vittorie. Mi piace passare del tempo con lui, fare delle attività insieme, ma non parliamo molto dei miei risultati".

Figlia dell'ex sciatrice Maria Rosa Quario e dello sciatore e maestro Daniele Brignone, e sorella di Davide (ex sciatore e suo allenatore), Federica Brignone, 34 anni, sogna in futuro una famiglia unita come la sua: "Ai miei genitori piacerebbe diventare nonni e a me piacerebbe diventare mamma, ma non è il momento. Tra qualche anno avere una famiglia e dei figli è qualcosa che mi piacerebbe".