Valentino Rossi, le foto della festa per il 46esimo compleanno

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Il 16 febbraio Valentino Rossi ha compiuto 46 anni, come il numero con cui ha sempre gareggiato. A distanza di pochi giorni il pilota condivide sui social le foto della festa a Tavullia di questo importante compleanno. Un carosello che immortala i festeggiamenti e che ritrae Rossi in compagnia della fidanzata Francesca Sofia Novello e degli amici. Momenti di allegria e spensieratezza che l'ex pilota di MotoGP ha accompagnato con una tenera didascalia: "Per un compleanno speciale abbiamo dovuto fare una festa speciale, con amici speciali. Grazie a tutti per gli auguri! Vale46".

Tra gli auguri che ha ricevuto il campione, ci sono stati anche quelli di Vasco Rossi. Il cantante gli aveva infatti dedicato una raccolta di foto nelle quali i due Rossi sono ritratti insieme e in una era presente anche la compagna di Valentino.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la storia d'amore

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, 31 anni, si sono conosciuti quando Valentino gareggiava come pilota e lei era un'ombrellina. La coppia ha due figlie: Giulietta, nata a marzo del 2022, mentre Gabriella è nata a gennaio 2025.

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia aveva raccontato come era nata la storia d'amore con Valentino: " Ci siamo frequentati per un anno come amici e poi abbiamo capito che stavamo bene insieme e ci siamo fidanzati".

Sempre a Verissimo, la modella aveva parlato anche del matrimonio: "Non sono cose da programmare, vediamo. Non so mai cosa rispondere alle domande sul matrimonio. Mi chiedono tutti quando ci sposiamo, vediamo".