Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori per la seconda volta: è nata Gabriella

Sabato 4 gennaio Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori per la seconda volta. "Benvenuta Gabriella", scrive la coppia nella didascalia del post congiunto condiviso sui social che ritrae mamma, papà e la piccola. Il pilota e la modella hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita, venuta al mondo quasi due anni dopo la loro prima figlia, Giulietta, nata a marzo del 2022.

Nelle storie Instagram di Francesca Sofia Novello, 31 anni, si vede uno scatto di Valentino Rossi, 45 anni, intento a tenere in braccio la piccola Gabriella. "Il nostro cuore esplode di Amore", scrive la modella a commento della tenera fotografia.

Lo scorso luglio, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello avevano annunciato che sarebbero diventati di nuovo genitori di una bambina. "'È sicuramente una femmina Dottore!' La Franci è incinta, aspettiamo un'altra bambina", aveva scritto il campione come didascalia di una serie di scatti in cui la modella mostrava il pancione.

Francesca Sofia Novello, l'amore per Valentino Rossi

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia Novello aveva parlato dell'amore per Valentino Rossi: "Penso che Vale sia l'uomo della mia vita. È un ragazzo solare e simpatico. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati". E a proposito di un possibile matrimonio, la modella aveva aggiunto: "Non c'è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile".