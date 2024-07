Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello diventeranno di nuovo genitori. La coppia ha annunciato sui social di essere in attesa della seconda figlia, svelando che è in arrivo una bambina.

“'È sicuramente una femmina Dottore!' La Franci è incinta, aspettiamo un'altra bambina", ha scritto il campione, 45 anni, come didascalia di una serie di foto in cui la modella, 30 anni, mostra il pancione.

Nelle foto il pilota indossa il camice bianco da dottore, per giocare con il suo soprannome The Doctor. Un annuncio quasi identico a quello della prima gravidanza, con una differenza: questa volta è complice anche la primogenita Giulietta, presente negli scatti.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la storia d'amore

Insieme da dicembre 2017, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori di Giulietta a marzo del 2022. " Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi", aveva scritto la coppia annunciando la nascita della figlia.

In un'intervista il campione aveva parlato della paternità: "Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile, ma Giulietta è ancora piccola e so che quando crescerà diventerà più impegnativo. Correre in auto e in moto è più difficile, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello". In quell'occasione Valentino Rossi non aveva nascosto il desiderio di diventare ancora papà: "A me e Francesca piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli".

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia Novello aveva parlato della storia d'amore con Valentino Rossi: "La vita con Vale è veramente molto semplice. Viviamo a Tavullia, circondati da persone cresciute con lui". Per quanto riguarda il matrimonio: "Per me non è indispensabile. Non c'è bisogno della fede al dito".