Vasco Rossi ha dedicato sui social uno speciale carosello di foto a Valentino Rossi, in occasione del suo compleanno che è stato il 16 febbraio. Nelle immagini si vedono i due Rossi insieme in pose diverse e in una foto è presente anche Francesca Sofia Novello, la compagna del pilota.

Per festeggiare il 46esimo compleanno del campione di MotoGP, il cantante ha poi scritto una toccante dedica a corredo della raccolta di foto: "I 46 per il 46... il più grande, il fenomeno, il migliore. Oltre ad essere un talento enorme sei una persona straordinaria con una grande ironia e un grande cuore. Voglio una vita come Steve McQueen… o meglio come Valentino Rossi. Auguri campione!"

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, 31 anni, sono genitori di Giulietta (marzo 2022) e Gabriella (gennaio 2025). La coppia è reduce da una settimana bianca a Madonna di Campiglio, sulle Dolomiti, dove si è concessa momenti di relax sulle piste da sci.

La storia d'amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia Novello aveva usato dolci parole per descrivere il compagno: "È un ragazzo simpatico e solare. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati".