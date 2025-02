Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sulle piste da sci

Settimana bianca per Francesca Sofia Novello, 31 anni, Valentino Rossi, 45 anni, e le loro figlie Giulietta e Gabriella, nate rispettivamente a marzo 2022 e a gennaio 2025. La famiglia sta trascorrendo le vacanze a Madonna di Campiglio, sulle Dolomiti, tra sciate e buon cibo. Momenti di relax che la modella ha condiviso con i suoi follower, pubblicando sui social un carosello di foto e video. "Neve fresca e tanto amore", si legge a corredo della raccolta.

Francesca Sofia Novello ospite a Verissimo

A Verissimo Francesca Sofia Novello aveva parlato così del suo compagno Valentino Rossi: "È un ragazzo simpatico e solare. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati".

Mentre a proposito di un futuro matrimonio, la modella non aveva dato indicazioni chiare: "Credo che Vale sia l'uomo della mia vita. Se succede bene, ma ci amiamo uguale. Non serve una fede al dito per avere fede nel cuore, dico spesso io".