Ursula Corbero è diventata mamma. L’attrice spagnola, 36 anni, ha dato alla luce il primo figlio. La notizia, circolata su diversi media, è stata confermata dall'attore argentino Ricardo Darín, nonno paterno del piccolino, al quotidiano La Vanguardia. "È stato un parto naturale ed è andato tutto benissimo", ha affermato Ricardo Darín, rivelando il nome del nipotino: "Si chiama Dante, un nome con grande significato".



Nata a Barcellona nel 1989, Ursula Corbero ha coltivato la passione per la recitazione sin da bambina. Dopo aver preso parte a diverse serie tv, il successo internazionale è arrivato con il ruolo di Tokyo ne La casa di carta. Ursula Corbero è legata dal 2016 all'attore argentino Chino Darín - figlio di Ricardo Darín -, conosciuto sul set della serie televisiva L'ambasciata. A settembre del 2025, l'attrice ha annunciato di essere in attesa del primo figlio. Questa non è Intelligenza Artificiale": è la didascalia ironica del post in cui Ursula Corbero mostrava il pancione

Nel 2024 è diventato papà anche un altro protagonista de La casa di carta: Miguel Herrán, che nella serie interpreta Rio, personaggio con cui proprio Tokyo - interpretata da Ursula Corbero - ha una turbolenta relazione.