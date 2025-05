Ultimo, lo scatto al pianoforte con il figlio Enea

Ultimo condivide su Instagram una tenera foto in bianco e nero insieme al figlio Enea con le loro due mani sui tasti di un pianoforte

Su Instagram, Ultimo pubblica uno scatto in bianco e nero che ritrae le sue mani che suonano il pianoforte, affiancate dalla piccola mano del figlio Enea. Come didascalia, solo una parola: "Sei", come i mesi compiuti dal figlio. La manina del piccolo Enea, nato il 30 novembre 2024 negli Stati Uniti, poggia sui tasti bianchi accanto a quelle del papà.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la storia d'amore

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è legato dal 2021 a Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Lo scorso giugno, la coppia aveva annunciato l’arrivo del loro primo figlio proprio durante un concerto allo Stadio Olimpico.

Al loro fianco, in questo nuovo percorso, c’è anche la mamma di Ultimo, Anna Sanseverino, che Jacqueline ha pubblicamente ringraziato per il sostegno durante le prime settimane da neogenitori: "Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu".

Il 27 gennaio 2025 il cantante ha compiuto 29 anni e ha festeggiato il primo compleanno da padre. Per l'occasione Ultimo aveva condiviso su Instagram una tenera foto insieme alla compagna e al figlio, con questa didascalia: "Il primo compleanno da papà. L'ultimo compleanno da ventenne. Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sempre Peter Pan".

