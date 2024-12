Ultimo a spasso per New York con il figlio Enea

Il cantante pubblica sui social un video mentre fa una passeggiata per le strade di New York insieme al piccolo Enea

A fine novembre, Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori per la prima volta. Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata, ma, a pochi giorni dal suo primo Natale da papà, ha condiviso su Instagram un video mentre cammina con il passeggino e il figlio Enea.

Nel video pubblicato sui social, Ultimo mostra l'incontro con una fan italiana in una New York innevata. "Incontri italiani sotto la neve a New York", scrive il cantante nella didascalia del post. La fan riconosce Ultimo e, visibilmente emozionata, chiede al cantante di poter fare una foto insieme.

Ultimo, l'annuncio della nascita di Enea

"La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto", aveva scritto Ultimo sui social per annunciare la nascita del piccolo Enea. La didascalia del post è una citazione del brano che Ultimo ha dedicato al figlio.

A settembre 2024, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo avevano deciso di lasciare l'Italia per andare negli Stati Uniti dov'è nato il figlio. "La prima alba di questa nuova avventura", avevano scritto sui social, pubblicando uno scatto del loro appartamento a New York.