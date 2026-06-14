Tommaso Paradiso ha sposato Carolina Sansoni. Il cantautore romano, 42 anni, e la compagna, 37 anni, si sono detti sì sabato 13 giugno a Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto.

La coppia, insieme dal 2017, ha coronato il suo amore prima con la nascita della figlia Anna nel 2025 e ora con le nozze. Era stata Carolina ad annunciare sui social l'arrivo della piccola con una foto del cantautore accanto alla neonata: "Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l'ora di conoscerci", aveva scritto, rivolgendosi alla figlia. "Lui è un eterno romantico, e questo è uno dei motivi per cui lo amo tanto. Benvenuta in questo mondo pazzo, piccola Anna. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme a te".

L'annuncio del matrimonio era arrivato all'inizio del 2026: la coppia aveva pubblicato su TikTok un video in cui ballava sulle note di Per sempre sì, mostrando l'anello nel finale.