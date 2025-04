Tommaso Paradiso è diventato papà per la prima volta. Ad annunciarlo a sorpresa è stata Carolina Sansoni, compagna del cantautore e madre della piccola, pubblicando sui social uno scatto che ritrae un tenero momento padre e figlia. "Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci - scrive Carolina Sansoni a corredo della fotografia - Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te".

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono una coppia dal 2017, anno nel quale si sono conosciuti. Classe 1983, nato e cresciuto a Roma, Tommaso Paradiso è un cantautore che ha conosciuto il successo prima come frontman del gruppo Thegiornalisti e poi come artista solista. Anche lei romana, classe 1989, Carolina Sansoni è un'imprenditrice e fondatrice di un'agenzia creativa. Nel 2020 era stata proprio Carolina a dirigere il videoclip del singolo del compagno "Ma lo vuoi capire?", girato in casa durante il periodo della quarantena, nel pieno delle restrizioni dovute al Covid.