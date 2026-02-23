Tommaso Paradiso sposerà Carolina Sansoni: le pubblicazioni di matrimonio

Tommaso Paradiso sposerà Carolina Sansoni. La notizia, anticipata nei giorni scorsi dai media, trova conferma sul sito del Comune di Roma, dove sono visibili le pubblicazioni di matrimonio. Il cantautore, 42 anni, e la compagna, 34 anni, sono pronti a diventare marito e moglie.



Insieme da circa 9 anni, nel 2025 Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono diventati genitori di Anna. A darne l'annuncio era stata Carolina, che aveva pubblicato uno scatto del cantautore con la figlia: "Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te".

