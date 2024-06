Dai successi in campo alla partita più difficile, quella contro la malattia: ripercorriamo la storia di Stefano Tacconi che a Verissimo aveva parlato della sua rinascita dopo l'aneurisma cerebrale

Stefano Tacconi sottoposto a un nuovo intervento. Nel 2022, l'ex portiere era stato colpito da un aneurisma cerebrale di cui aveva parlato per la prima volta a Verissimo.

"Erano due/tre giorni che ero stanco morto. Mi sentivo che c'era qualcosa che non andava, ma non avevo capito", aveva spiegato il campione che durante il malore era stato soccorso dal figlio Andrea. "Eravamo appena arrivati ad Asti. Lui scendendo dalla macchina, è crollato a terra, era già in coma. L'ho preso al volo. Ho capito subito che fosse un problema al cervello", aveva raccontato Andrea.

Stefano Tacconi era poi tornato a Verissimo, entrando in studio senza sedia a rotelle. In quell'occasione era stata la moglie a raccontare il momento complicato che avevano vissuto. "Stefano era ad Asti con nostro figlio Andrea. Alle 14 mi arriva una telefonata da un telefono fisso di Asti, pensavo fosse lui, invece era una dottoressa che mi annunciava che Stefano aveva avuto un aneurisma cerebrale, che era gravissimo. Ho ancora il timbro della sua voce in testa", aveva raccontato Laura Speranza, legata a Stefano Tacconi da più di 30 anni e con cui ha avuto quattro figli.

Il campione era poi tornato nuovamente a Verissimo camminando con le sue gambe, senza stampelle. Ora lo attende una nuova sfida, ma il figlio Andrea assicura: "Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone".

Nel video sopra, ripercorriamo la storia di Stefano Tacconi.