Alice Campello diventerà zia: "La mia nipotina"

Alice Campello diventerà presto zia. L'influencer e imprenditrice celebra sui social la futura nascita della figlia del fratello, Alessandro Campello, e della cognata, Giulia Sartor, condividendo sulle sue storie Instagram l'ecografia della piccola e scrivendo: "La mia nipotina". Una gioia, quella della futura nascita della bimba, celebrata sui social anche dalla mamma di Alice e Alessandro, Maria Campello, che commenta: "Che gioia immensa. Ti aspettiamo principessina".

Ad attendere l'arrivo della piccola anche i cuginetti, i figli di Alice Campello e Alvaro Morata: i gemelli Leonardo e Alessandro nati nel 2018, Edoardo venuto al mondo nel 2020 e Bella, prima figlia femmina della coppia nata nel 2023.

Alice Campello parla della separazione da Alvaro Morata a Verissimo

Ospite a Verissimo, Alice Campello ha parlato del momentaneo periodo di separazione dal marito Alvaro Morata, ora lasciato alle spalle: "Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. È stato terribile, l'errore più grande della nostra vita".

In trasmissione, l'influencer e imprenditrice ha raccontato come, insieme al marito, è riuscita a trovare il coraggio di dare una seconda possibilità al loro amore: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Io ho capito tanti miei errori di cui prima non mi rendevo conto". Per quanto riguarda la loro relazione oggi, Alice Campello ha aggiunto: "È ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l'amore della mia vita".