Michele Merlo, il toccante video a quattro anni dalla scomparsa

Quattro anni senza Michele Merlo. Il 6 giugno del 2021 il cantante è stato stroncato da una leucemia fulminante all'età di 28 anni. Il suo ricordo continua a vivere nei cuori della sua famiglia, degli amici e dei suoi fan. In occasione dell'anniversario è stato condiviso sui social un toccante video che ripercorre alcuni momenti vissuti da Michele Merlo. Ad accompagnare il filmato un testo di Fernando D’Sandi.

Anche la mamma del cantante ha pubblicato sui suoi social lo stesso video, accompagnandolo da un ricordo struggente: “Quattro anni senza di te amore mio. Senza vederti, sentirti, toccarti. Senza sentire il tuo meraviglioso profumo. Manchi sempre di più“.

Ospite a Verissimo nel 2022, Domenico Merlo aveva ricordato così il figlio: "Era un ragazzo sportivo e non aveva mai avuto problemi di salute. Era un grande artista, incompreso e un po’ burbero. Era un romantico ribelle. Forse questo mondo non era per lui perché era troppo sensibile".