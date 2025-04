Dagli studi in Inghilterra alla ricerca della sua strada ai primi passi nella musica in Italia fino al successo ad Amici: la storia di Chiamamifaro è caratterizzata dalla tenacia e dal talento della cantautrice che all'anagrafe si chiama Angelica Gori.

Nata a Bergamo, Angelica ha 23 anni e vive a Milano. Figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, Angelica ha una sorella maggiore Benedetta (1996) e un fratello maggiore Alessandro (1997). Si è appassionata alla musica da bambina.

Angelica ha studiato al Liceo Classico di Bergamo, che ha lasciato per proseguire gli studi in una high school in Inghilterra, vicino a Bristol. A spingerla a partire è stata sia la passione per l'indie rock britannico, ma anche il desiderio di costruirsi la sua strada da sola, senza essere associata alla fama dei suoi genitori. "Essere figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori oggi non mi pesa più, ma a scuola forse a volte è stato impegnativo. È stato uno dei motivi per cui sono andata in Inghilterra per due anni a studiare: avevo bisogno di un posto in cui nessuno conoscesse i miei genitori", ha raccontato in un'intervista nel 2021.

In un'intervista a Vanity Fair ha anche spiegato perché preferisce mantenere una grande riservatezza sulla sua famiglia: "I miei genitori s ono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Siamo tutti d'accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Non sono musicisti, non ne sanno niente. E poi ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata".

Chiamamifaro è da sempre il nome d'arte di Angelica Gori, ma la famiglia e i suoi amici la chiamano in realtà Gigi. "È iniziato a piacermi questo nome grazie alla modella Gigi Hadid. Mi piacciono i nomi maschili sulle ragazze, mi danno idea di una ragazza forte e indipendente", ha detto in un'intervista. La cantautrice ha iniziato a comporre le prime canzoni in inglese, per poi appassionarsi al cantautorato italiano, in particolare alla musica di Fabrizio De André e tornare quindi in Italia a continuare a credere nel sogno di diventare anche lei una cantautrice. L'esordio nella musica è stato a 18 anni con il brano Pasta rossa. Prima di prendere parte ad Amici 24, Chiamamifaro ha scritto diversi singoli e ha aperto i concerti di alcuni cantanti come Ariete, Sangiovanni e i Pinguini Tattici Nucleari.

La grande popolarità è arrivata con Amici24, quando è entrata nel programma sotto la guida di Rudy Zerbi. Grazie al suo talento e alla sua determinazione, è arrivata alla fase serale del talent show. Dopo l'accesso al Serale, la cantautrice ha avuto modo di sentire telefonicamente il fidanzato. "Ce l'abbiamo fatta Checco, andiamo al Serale. Mi sto riprendendo", sono state le parole emozionate di Angelica.

Chiamamifaro è stata eliminata lo scorso 12 aprile. Dopo l'eliminazione ha pubblicato sui social un lungo post per condividere le sue emozioni. "Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita e faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Dentro alla scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita. Oggi mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile. Come avrete capito sono una persona riservata, che però ha provato a farvi entrare nella sua testolina. Spero di esserci riuscita. Ho lasciato un pezzettino di cuore in ogni esibizione che ho fatto, in ogni canzone che ho scritto. Ho lasciato un pezzettino di cuore ad ognuno dei miei compagni di viaggio, coinquilini e soprattutto amici che ringrazierò sempre. Esco di qua ancora più certa di chi sono e di chi sarò, della musica che faccio e di quella che farò".