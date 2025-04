Chiamamifaro: "Sono fidanzata con Francesco da cinque anni, viviamo insieme"

Chiamamifaro parla a Verissimo della storia d'amore con Francesco, a cui è legata da cinque anni: "È bello che nella mia vita ci sia una persona con cui riesco a essere completamente me stessa. La versione di me che sono con lui è quella che preferisco al mondo e cerco di portarla in giro. Quella spensieratezza, quella leggerezza che ho con lui, mi piacerebbe averle anche nella vita".

Francesco e Angelica (questo il vero nome di Chiamamifaro) condividono la passione per la musica: "Il percorso ad Amici è come se l'avessimo fatto insieme. Anche Francesco è un musicista ed è bello rincorrere la stessa cosa e farci compagnia nel percorso".

Chiamamifaro e Francesco vivono insieme a Milano: "Mi è mancata la nostra casetta, ho avuto poco tempo per vivermela prima di Amici, ma ora ho tutto il tempo".