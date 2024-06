Stefano Tacconi operato di nuovo, il figlio Andrea: “Intervento delicato, rimane un leone"

Instagram @andre_tacconi

Stefano Tacconi - che ad aprile del 2022 è stato colpito da un aneurisma cerebrale, in seguito al quale aveva subito diverse operazioni - il 13 giugno deve essere operato nuovamente.

A comunicare la notizia sui social è stato il figlio Andrea, 28 anni: "Papà dovrà affrontare una nuova operazione delicata. Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone. Avanti tutta", ha scritto nelle sue storie su Instagram Andrea Tacconi, che ha condiviso anche una foto del padre dall'ospedale Molinette di Torino.

Stefano Tacconi parla della malattia a Verissimo

Stefano Tacconi a Verissimo aveva mostrato i suoi progressi dopo gli interventi subiti: "Mi sono svegliato una mattina e ho detto: Via la carrozzina, via le stampelle, e mi sono impegnato per ricominciare a camminare", aveva detto l'ex portiere, che aveva poi spiegato: "La riabilitazione è dura; da sportivo ero abituato agli sforzi, ma faccio veramente fatica".

A proposito dell'ischemia cerebrale aveva raccontato: "Dei segnali c'erano stati, ho tirato troppo la corda. Avrei dovuto essere il medico di me stesso, ma ormai è andata così. Siamo qua, quindi è andata bene".

Ospite sempre a Verissimo con la moglie Laura Speranza e i figli Andrea, Virginia e Vittoria, aveva parlato della sua lotta contro la malattia. "Ci siamo trasferiti a San Giovanni Rotondo, dove papà faceva la fisioterapia. Non lo abbiamo lasciato per quattro mesi", aveva detto Andrea, mentre Vittoria aveva raccontato: "Papà ci ha fatto prendere uno spavento, ma noi siamo rimasti sempre uniti". Stefano Tacconi aveva aggiunto: "I miei figli sono la mia forza".

"Averlo a casa ora è un miracolo, non ci possiamo ancora credere", aveva detto, invece, la moglie dell'ex portiere.