L'ex portiere mostra a Verissimo i suoi progressi grazie alla riabilitazione dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel 2022: "Mi sono svegliato una mattina e ho detto: 'Via la carrozzina, via le stampelle'"

Stefano Tacconi ha ricominciato a camminare. L'ex portiere ha mostrato proprio a Verissimo i suoi progressi grazie alla riabilitazione, dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel 2022.

"Mi sono svegliato una mattina e ho detto: 'Via la carrozzina, via le stampelle' e mi sono impegnato per ricominciare a camminare", ha affermato Stefano Tacconi, che ha mostrato un video della sua riabilitazione.

"La riabilitazione è dura. Da sportivo ero abituato agli sforzi, ma faccio veramente fatica", ha ammesso l'ex portiere.

Per quanto riguarda l'aneurisma cerebrale, in seguito al quale aveva subito un delicato intervento: "Dei segnali c'erano stati, ho tirato troppo la corda. Avrei dovuto essere il medico di me stesso, ma ormai è andata così. Siamo qua, quindi è andata bene".