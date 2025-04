Martina Colombari, gli auguri al marito Billy Costacurta: "Buon compleanno amore mio"

Martina Colombari pubblica su Instagram un dolce scatto che la ritrae insieme a Billy Costacurta in occasione del 59esimo compleanno del marito, celebrato il 24 aprile.

"Buon compleanno amore mio", scrive l'attrice insieme a un cuore rosso a corredo del ritratto di coppia. Nell'estate del 2024 Martina Colombari e Billy Costacurta hanno festeggiato i vent'anni di matrimonio. Sono convolati a nozze il 14 giugno 2004 e nell'ottobre dello stesso anno hanno dato il benvenuto al figlio Achille.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso marzo, Martina Colombari si è aperta riguardo ad alcuni momenti di difficoltà attraversati dal figlio. "Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime", ha affermato l'attrice, 49 anni.

Alla domanda su come abbia vissuto lei quel periodo, Martina Colombari ha risposto: "Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini".