Martina Colombari: “Mio figlio Achille ora sta meglio”

Martina Colombari si apre in un'intervista riguardo ad alcuni momenti di difficoltà attraversati dal figlio Achille, nato nel 2004 dal matrimonio con Billy Costacurta. "Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime", afferma l'attrice, 49 anni, al Corriere della Sera.

Alla domanda su come abbia vissuto lei questo periodo, Martina Colombari risponde: "Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini".

L'attrice non nega di aver avuto lei stessa dei momenti di sconforto in un periodo complicato per l'intera famiglia: "Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta". Il consiglio di Martina Colombari alle altre mamme è: "Tenetevi pronte".

L'attrice si mostra vicina a quei genitori che, come lei, attraversano dei momenti difficili con i figli: "Achille mi ha insegnato che non posso tenere tutto sotto controllo. Un genitore non è un carabiniere, deve a un certo punto tirarsi indietro. Ho amici con figli che soffrono di disturbi alimentari, altri invece hanno ragazzi che da anni non escono di casa. La condivisione è importante. E non dobbiamo giudicare. A volte sembra che tutti vogliono fare i genitori al posto tuo, sono tutti più bravi di te".