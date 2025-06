Madonna, la dedica al papà Silvio Ciccone che compie 94 anni

Madonna pubblica sui social un video di alcuni momenti dei festeggiamenti per il papà, che compie 94 anni: "So che mamma sta sorridendo ed è felice ovunque si trovi"

"Buon compleanno a mio padre. Silvio Ciccone, 94 anni ed è ancora forte": inizia così la dedica di Madonna al papà, in occasione del suo 94esimo compleanno.

"Ha superato molte guerre e molte perdite nella sua vita, e ha ancora senso dell’umorismo e un forte desiderio di alzarsi dal letto ogni mattina e sfruttare al massimo la sua giornata. Ogni volta che qualcuno chiede a mio padre quando andrà in pensione, la sua risposta è sempre la stessa: 'Vado avanti finché non mi si staccano le ruote', aggiunge la cantante, 66 anni, che pubblica un video della festa organizzata per il papà.

Madonna condivide anche una riflessione: "È un peccato che non viviamo in un mondo che celebra la conoscenza, l’esperienza e la saggezza che possiamo apprendere solo dai nostri anziani, che sono sopravvissuti per decenni su questo pianeta. Siamo ossessionati dalla giovinezza e dalla bellezza fisica, che ironicamente non ci insegnano nulla e ci danno solo una gratificazione momentanea".

"Bravo, papà. Sono orgogliosa di te e so che mamma sta sorridendo ed è felice ovunque si trovi. Grazie per avermi trasmesso la tua mentalità del 'me ne frego'", conclude la cantante.

La storia di Madonna

Credit foto: AGF

Nata il 16 agosto 1958 a Bay City, nel Michigan, Madonna Louise Veronica Ciccone - questo il nome completo della cantante - ha origini italiane da parte del padre Silvio Anthony Ciccone, detto Tony. Sua madre, invece, Madonna Louise Fortin - scomparsa prematuramente a causa di un tumore al seno nel 1963, all'età di 30 anni - era di origini franco-canadesi.

Dopo la scomparsa della moglie, con la quale aveva avuto sei figli, Tony Ciccone si risposò con la tata Joan Gustafson, con la quale ebbe altri due figli. ​All'età di 20 anni, Madonna si è trasferita a New York e, dopo alcuni anni difficili, è riuscita a farsi notare da un produttore famoso, iniziando la sua straordinaria carriera nella musica.

Nel 2023 la cantante ha vissuto il dolore della scomparsa del fratello maggiore Anthony, morto all'età di 66 anni dopo aver lottato a lungo contro alcune dipendenze. Nel 2024 Madonna ha perso anche il fratello Christopher a causa di un tumore. Nello stesso anno è scomparsa anche Joan Gustafson, seconda moglie del padre.

Madonna ha sei figli: Lourdes Maria, avuta nel 1996 con Carlos Leon; Rocco John, nato nel 2000 dalla relazione con Guy Ritchie; David Banda (2005), adottato nel Malawi nel 2006; Mercy James, adottata sempre nel Malawi nel 2009; e le gemelle Stella e Estere Mwale, adottate nel 2016.