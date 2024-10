Madonna, l’addio al fratello Christopher

Christopher Ciccone, fratello minore di Madonna, è scomparso a 63 anni. La pop star gli ha dedicato un lungo post sui social: "Non ci sarà mai nessuno come lui"

Attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Madonna annuncia la scomparsa del fratello minore Christopher.

La pop star condivide diverse foto che mostrano fratello e sorella insieme nel corso degli anni. "Per molto tempo è stato l'essere umano più vicino a me, è difficile spiegare il nostro legame. Ci siamo presi per mano e abbiamo ballato nella follia della nostra infanzia. Infatti la danza era una specie di colla che ci teneva uniti", scrive Madonna nella didascalia del post ripercorrendo tutte le fasi della sua vita vissute insieme a suo fratello.

Un rapporto contraddistinto da molti alti e bassi: all'inizio della carriera della cantante, i due erano molto legati: "Abbiamo ballato insieme sul palco all'inizio della mia carriera ed è diventato direttore creativo di molti tour". Nel 2008, il loro rapporto cambiò drasticamente con l'uscita del libro Life With My Sister scritto da Christopher.

"Gli ultimi anni non sono stati facili. Per un periodo non ci siamo parlati, ma quando si è ammalato, ci siamo riavvicinati. Ho fatto del mio meglio per tenerlo vivo il più a lungo possibile, ma ha sofferto tantissimo verso la fine. Ancora una volta, ci siamo presi per mano e abbiamo ballato. Insieme. Sono sollevata che non stia più soffrendo. Non ci sarà mai più nessuno come lui", sono le parole scritte da Madonna per ricordare suo fratello.