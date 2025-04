Rocío Morales, lo scatto con le figlie Luna e Alma in vacanza a Siviglia

Rocío Morales condivide sui social una serie di scatti del suo soggiorno a Siviglia, in Spagna. "Vacanza nel cuore. Ogni angolo, ogni sorriso, ogni tramonto, ogni abbraccio...", scrive l'attrice a corredo di alcuni scatti in cui compaiono anche la madre e le sue figlie Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018 dall'unione con il compagno Raoul Bova. I due attori si sono conosciuti nel 2011 durante le riprese del film Immaturi - Il viaggio sull'isola greca di Paros. E proprio in risposta ai follower di Instagram che chiedono chiarimenti di fronte all'assenza di Raoul Bova a Siviglia, Rocío Morales spiega: "Lavorava".

Rocío Morales, l'amore per le figlie condiviso Verissimo

Ospite nel febbraio 2024 a Verissimo, Rocío Morales aveva parlato dell'amore verso le sue due figlie. "Sono stupende e per me sono una scoperta ogni giorno. Hanno una capacità incredibile di donare amore. Sono loro che mi cercano per dirmi quanto mi amano o per darmi il bacio della buonanotte. Si vede che sono il frutto di un grande amore", aveva raccontato durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Il videomessaggio di Luna e Alma a Verissimo

Sempre a Verissimo, Rocío Morales aveva ricevuto a sorpresa un tenero videomessaggio proprio da parte di Luna e Alma: "Ti vogliamo bene mamma, sei speciale, per noi sei la mamma più bella del mondo e sarai sempre nel nostro cuore, perché sei la persona più importante della nostra vita".