Sophie Codegoni si racconta sabato 5 ottobre a Verissimo.

Modella e influencer, la storia di Sophie Codegoni è segnata da momenti di grande dolore, come quello vissuto a causa delle violenze subite dalla mamma, e attimi di grande gioia, la più grande delle quali porta il nome della figlia Céline Blue.

Sophie Codegoni, l'infanzia, i primi passi in tv e il difficile periodo della mamma vittima di violenza

Nata a Riccione nel 2002, Sophie Codegoni da bambina era appassionata di pattinaggio artistico. I genitori di Sophie si sono separati quando lei era piccola. Sua mamma Valeria poi si è legata a un nuovo compagno, da cui ha avuto un figlio, Riccardo: il fratello a cui Sophie è legatissima. Sophie Codegoni ha vissuto accanto alla mamma un periodo molto difficile, a causa delle violenze dell'ex compagno di Valeria. "Mia mamma ha rischiato la vita", aveva detto l'influencer ospite a Verissimo nel 2022. E aveva raccontato un episodio in particolare: "Una volta lui le ha messo le mani al collo e mamma non respirava più. Sono arrivare le ambulanze. Quell'episodio è stato molto forte, da quel momento ho avuto paura di tutto, paura di perderla". Sophie Codegoni è diventata nota al pubblico nel 2020 con la partecipazione a Uomini e Donne. Ha lavorato poi come modella. Nel 2021 è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni, l'inizio della storia d'amore con Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in un momento successivo all'inizio del programma. Sin dall'ingresso ha affermato che il suo obiettivo era conquistare Sophie. Tra i due c'è stato da subito un forte feeling. Nonostante qualche incomprensione durante il reality, la loro storia è continuata fuori dal programma. Presto sono andati a vivere insieme. A settembre del 2022 è arrivata la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia. A novembre dello stesso anno hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia ha svelato a Verissimo che sarebbe nata una femminuccia. Sophie Codegoni aveva raccontato in quell'occasione: "Durante una visita mi dissero che avrei fatto tanta fatica a rimanere incinta per dei problemi ormonali che avevo. Mi dissero che ci avrei messo anni. Quindi ho sempre avuto il sogno di avere un figlio, con la consapevolezza che ci avrei messo anni, invece è arrivato subito". Il 12 maggio 2023 è nata la loro bambina Céline Blue.

Sophie Codegoni e la fine della storia con Alessandro Basciano

A settembre del 2023 hanno iniziato a circolare voci su una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La stessa influencer aveva confermato sui social: "Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali sia di coppia, e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia, che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia". A ottobre del 2023 è arrivato l'annuncio ufficiale: "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra, per rispetto di me stessa e della nostra bambina".

La verità di Sophie Codegoni a Verissimo

Sophie Codegoni ha poi rivelato a Verissimo la sua verità sulla fine della storia d'amore con Alessandro Basciano. "C'erano tante mancanze di rispetto anche verbali. Ci sono stati gesti brutti, parole brutte", ha detto l'influencer. E ha spiegato di essere arrivata alla decisione di chiudere la relazione dopo aver scoperto un tradimento: "Mi ha scritto una ragazza. Si è presentata come la sua ex e mi ha detto che avevano passato tre giorni a Ibiza. Lui le aveva raccontato che noi ci eravamo lasciati. Io ho foto e video di loro insieme, in camera, in macchina". Sophie si è mostrata decisa a interrompere la loro storia: "Chi ama non ti tratta così. Non ti tratta male, non ti dice quelle parole, non tenta di manipolarti".

Dopo la smentita a Verissimo della versione di Sophie Codegoni da parte di Alessandro Basciano, l'influencer era tornata per aggiungere nuovi dettagli sulla fine della loro relazione: "Alessandro era troppo geloso. Quando eravamo a Mykonos, mi ha dato uno schiaffo in faccia perché un suo amico, che per lui è come un fratello, mi ha accompagnata in albergo a sistemarmi i capelli, mentre lui suonava a una serata". Un'accusa di violenza che sempre a Verissimo era stata smentita da Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni, l'amore per la figlia Céline

Sophie Codegoni condivide spesso sui social la sua quotidianità da mamma di Céline Blue. L'influencer aveva mostrato la crescita della figlia: dal primo dentino al momento in cui ha iniziato a gattonare. Durante l'estate aveva pubblicato anche alcuni momenti al mare con Céline.

Di recente Sophie Codegoni ha vissuto anche attimi di paura per alcuni problemi di salute della figlia. L'influencer ha spiegato che la bambina era stata ricoverata in ospedale per alcune convulsioni febbrili. "Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente che cosa fossero. Però a quanto pare è una cosa molto comune, ci sono bambini che sono predisposti, altri meno e Celine lo è, potrebbero non tornarle mai più", aveva spiegato Sophie Codegoni sui social.