Sophie Codegoni, la figlia Celine gattona e gioca con il cane BB

Sophie Codegoni insieme alla figlia Celine

Céline Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è sempre più vicina a muovere i suoi primi passi.

Su Instagram, Sophie Codegoni condivide alcuni teneri video in cui mostra la figlia mentre gattona verso di lei. "Vuole mangiare pure l'osso di BB", scrive l'influencer mentre la piccola gioca con il loro cane BB.

"BB talmente piena che vorrebbe scappare di casa. Ma perché urla così?", scrive ironicamente Sophie in un'altra storia sul suo profilo Instagram.

Sophie Codegoni, la figlia Celine gattona

Sophie Codegoni parla a Verissimo della separazione e della figlia

Ospiti a Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano parlato della fine della loro storia d'amore e della figlia, raccontando le rispettive verità.

Sophie Codegoni aveva detto di aver scoperto un tradimento da parte dell’ex fidanzato e aveva parlato di diverse "mancanze di rispetto" del dj, affermando di non aver sentito la sua vicinanza nemmeno durante la nascita della loro figlia Céline: "Io stavo partorendo e lui, a un certo punto, dice: 'Chiamo tua mamma che vado a riposarmi'. Mentre nasceva la bambina l'hanno dovuto svegliare. Céline è nata con presenti lui e mia mamma, perché non aveva fatto in tempo a uscire".