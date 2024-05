Sophie Codegoni e Alessandro Basciano festeggiano il compleanno della figlia

Instagram @sophie.codegoni e @iam_alebasciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno festeggiato il primo compleanno della figlia Céline Blue.

"Io un amore così grande non l'avrei mai immaginato. Sarai sempre l'amore di mamma e papà, auguri Cèline. Ti amo, vita mia", ha scritto Sophie Codegoni su Instagram a corredo di alcuni scatti della festa di compleanno a tema Masha e Orso organizzata per la primogenita.

Codegoni ha pubblicato anche un video con alcuni momenti speciali vissuti in questo primo anno con la figlia, dedicandole dolci parole accompagnate da alcune cuori: "Come vola il tempo, un anno di te, un anno di noi. Mi hanno sempre detto che l'amore per un figlio è qualcosa di così forte che non si può spiegare e da quel 12 maggio 2023 ne ho avuto la conferma. Ricordo ancora le mille paure e domande che mi facevo la prima volta che ti vidi, ma giorno dopo giorno tu mi rassicuravi con i tuoi occhioni grandi grandi e in un attimo mi facevi sentire la mamma che ho sempre sognato di essere".

"Sei speciale amore mio, così dolce e solare che riesci a strappare un sorriso a tutte le persone che stanno vicino a te. Sei la bambina che ho sempre desiderato. Ti prometto che sarò sempre al tuo fianco, pronta a condividere con te ogni traguardo e ogni emozione. Grazie per aver reso la mia vita cosi meravigliosa. Ti amo oltre a tutto", ha aggiunto Sophie, e Alessandro Basciano ha commentato: "Il primo anno della mia principessa".

"Buon compleanno mia piccola principessa. Ti amo, il tuo papà", ha aggiunto Alessandro Basciano, che ha condiviso su Instagram altre immagini della festa accompagnate da un cuore.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano parlano a Verissimo della figlia e della loro separazione

Ospiti a Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano parlato della fine della loro storia d'amore e della figlia, raccontando le rispettive verità.

Sophie Codegoni aveva detto di aver scoperto un tradimento da parte dell’ex fidanzato e aveva parlato di diverse "mancanze di rispetto" del dj, affermando di non aver sentito la sua vicinanza nemmeno durante la nascita della figlia Céline.

Alessandro Basciano aveva smentito l'accusa di tradimento e aveva affermato di essere ancora innamorato di Sophie: "Ho sbagliato con Sophie, ho perso tutto, ho perso la mia famiglia. Mi hanno mandato una lettera con l'avvocato chiedendomi di non vedere Sophie e la bambina. Se Sophie non mi vuole più, vorrei riuscire a vedere almeno mia figlia", aveva raccontato Alessandro, che aveva poi rivisto la sua primogenita.