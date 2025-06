Simona Ventura, gli auguri al marito Giovanni Terzi: "Grazie per il nostro nido"

A quasi un anno dal loro "Sì", Simona Ventura ha dedicato su Instagram un dolce messaggio di auguri al marito, Giovanni Terzi, in occasione del suo compleanno. "Amore, è passato un anno dalla festa del nostro matrimonio. Avevamo scelto proprio questo giorno per celebrare con i nostri amici di Milano, ma questa data è magica soprattutto per il tuo compleanno", ha spiegato la conduttrice e opinionista de L'Isola dei Famosi.

"Grazie per l’amore e il supporto che mi dai ogni giorno, e per quel 'nido' fatto di fatica, cuore, passione e sentimento che costruiamo insieme, giorno dopo giorno", ha scritto la conduttrice, aggiungendo, insieme ad alcuni cuori rossi: "Buon compleanno, amore mio. Ti amo immensamente".

Simona Ventura e Giovanni Terzi, il loro matrimonio

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono legati dal 2018. La conduttrice, 60 anni, è mamma di Niccolò (1998) e Giacomo (2000) - nati dal matrimonio con Stefano Bettarini - e di Caterina, 19 anni, adottata nel 2014. Il giornalista, 61 anni, è papà di Lodovico - nato dal primo matrimonio - e di Giulio Antonio, nato dal secondo matrimonio con Silvia Fondrieschi.

"È stato un giorno indimenticabile. Al mio matrimonio i miei figli erano felicissimi. Sono molto orgogliosa di loro e dei figli di Giovanni, che sono uniti e tifano per noi. I nostri figli erano veramente felici per noi", ha raccontato la conduttrice a Verissimo.

Simona Ventura e i problemi di salute del marito

A Verissimo, Simona Ventura aveva anche parlato dei problemi di salute del marito Giovanni Terzi. "Ha una malattia autoimmune che aveva anche sua madre. Grazie a Dio la scienza è andata avanti, la medicina è andata avanti per cui adesso sta facendo delle cure. Questa malattia non può regredire, ma può rallentare e in questo momento sta rallentando per cui siamo molto contenti anche di questo".

Parlando del difficile periodo segnalato dalla malattia, la conduttrice aveva aggiunto: "Nella vita le prove arrivano e bisogna saperle superare. Lui nel 2020 ha avuto questo problema di salute e come al solito ho buttato il cuore oltre l'ostacolo".

Simona Ventura e Giovanni Terzi: la nostra famiglia allargata

Ospite nel 2019 a Verissimo con Giovanni Terzi, Simona Ventura aveva raccontato a Silvia Toffanin: "I miei figli adorano Giovanni, loro erano iperprotettivi nei miei confronti, e si volevano difendere da determinate situazioni, ma con il tempo le cose sono cambiate. Giovanni è un papà straordinario, per loro è come un amico". "Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato", aveva aggiunto Simona Ventura.