Simona Ventura condivide sui social un tenero messaggio di auguri alla figlia Caterina, in occasione del suo 19esimo compleanno. "Buon compleanno Principessa 19 anni di gioia, complicità e confronti (anche aspri) che ci hanno fatto arrivare fino qui, vederti perseguire sogni e obbiettivi con impegno e sacrificio - scrive la conduttrice, aggiungendo dei cuori a corredo di alcuni scatti amarcord con la figlia - Un 'team' unito dove nessuno rimane indietro. Questa è la mia felicità. Ti voglio bene. Happy birthday Caterina. Time is on your side". Figlia biologica di una parente della conduttrice, Caterina Ventura è stata data in affidamento a Simona nel 2006, appena nata, per poi essere adottata legalmente nel 2014. "Abbiamo moltiplicato per due l'amore intorno a lei", aveva dichiarato Simona Ventura.

Simona Ventura parla della sua famiglia allargata a Verissimo

Oltre a Caterina, Simona Ventura ha altri due figli: Niccolò, 26 anni, e Giacomo, 25, entrambi nati dal legame della conduttrice con l'ex marito Stefano Bettarini. Ospite a Verissimo nel 2019 con Giovanni Terzi - suo marito dal 2024, papà di Ludovico e Giulio Antonio, nati da precedenti relazioni - aveva raccontato a Silvia Toffanin: "I miei figli adorano Giovanni, loro erano iperprotettivi nei miei confronti, e si volevano difendere da determinate situazioni, ma con il tempo le cose sono cambiate. Giovanni è un papà straordinario, per loro è come un amico". "Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia - aveva aggiunto Simona Ventura - a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato".