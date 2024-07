Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati. La coppia ha celebrato il matrimonio a Rimini.

Testimone dello sposo è stato l'amico Marco Di Terlizzi, testimone della sposa invece Milly Carlucci. La proposta di matrimonio era arrivata infatti durante Ballando con le stelle, programma condotto proprio da Milly Carlucci.

Le nozze erano state anticipate da una festa pre-matrimonio a Milano il 26 giugno a cui hanno partecipato centinaia di invitati. "Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti, le nostre affinità elettive. Questa data l’abbiamo scelta insieme, Giovanni, perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente", aveva scritto Simona Ventura in occasione della festa che anticipava il matrimonio.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono legati dal 2018. La conduttrice, 59 anni, è mamma di Nicolò (1998) e Giacomo (2000) - nati dal matrimonio con Stefano Bettarini - e di Caterina, adottata nel 2014. Il giornalista, 60 anni, è papà di Lodovico - nato dal primo matrimonio - e di Giulio Antonio, nato dal secondo matrimonio con Silvia Fondrieschi.