Silvia Provvedi, dopo la scomparsa di Quercietta adotta una nuova cagnolina: "Benvenuta Giulietta"

Tramite un post sul profilo Instagram delle Donatella, Silvia Provvedi annuncia un nuovo arrivo in famiglia, dopo la recente scomparsa della cagnolona Quercietta. "2 giorni fa ci ha lasciate Quercietta e con lei se n’è andato un pezzo di cuore", scrive l'influencer nella didascalia che accompagna alcune foto ricordo. Nella stessa pubblicazione, Silvia presenta ai suoi fan la nuova cagnolina che lei e la figlia Nicole hanno adottato: "Grazie Emi onlus per averci dato la possibilità di salvare la vita a questa straordinaria cagnolina. Benvenuta Giulietta (ovviamente ha scelto il nome Niki)".

Il nome di Giulietta è un omaggio a Giulia Provvedi, sorella di Silvia e amata zia della piccola Nicole, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 9.

Nicole è figlia di Silvia Provvedi e di Giorgio De Stefano. A giugno la piccola ha compiuto 6 anni e per festeggiare mamma e zia hanno condiviso sui social dei teneri auguri di compleanno: "Sembra ieri quando sei arrivata nella nostra vita e oggi ti guardiamo crescere con il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua energia che ci riempiono ogni giorno di gioia. Sei il nostro orgoglio più grande, il nostro amore infinito e il regalo più bello che la vita potesse farci".