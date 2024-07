Addio a Shannen Doherty: l'attrice si è spenta a 53 anni

Sabato 13 luglio si è spenta a 53 anni Shannen Doherty, attrice e attivista statunitense che il pubblico italiano aveva iniziato ad amare grazie ai personaggi di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e Prue Halliwell in Streghe.

La notizia della morte è stata confermata dall'addetta stampa dell'artista con questo comunicato ufficiale:

" È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro, dopo molti anni di lotta contro la malattia. Devota figlia, sorella, zia e amica, era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede di rispettare la propria privacy in questo momento per poter piangere in pace."

Poco dopo l'annuncio della sua scomparsa, l'amica e collega di Shannen, Jennie Garth (Kelly di Beverly Hills 90210) ha pubblicato sui social un toccante ricordo:

"Sto ancora elaborando il mio enorme dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Il nostro legame era reale e onesto. Siamo state spesso messe l'una contro l'altra, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità del nostro vero rapporto, che era costruito sul rispetto e sull'ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e per tutte le persone che l'hanno amata."

L'attrice era malata da tempo e proprio qualche mese fa nel suo podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty aveva raccontato: "Voglio alleggerire mia madre per quando non ci sarò più. È come se stessi rinunciando a qualcosa che era molto speciale e importante per te, ma sai che è la cosa giusta da fare e che ti darà un senso di pace e di calma."

Shannen Doherty aveva scoperto di avere un cancro al seno nel 2015. Due anni dopo aveva raccontato sui social che il tumore era in remissione, ma nel 2019 era tornato e l'anno successivo aveva annunciato la sua diagnosi di cancro metastatico al quarto stadio.

L'attrice in quell'occasione aveva fatto sapere che il cancro si era esteso alle ossa e a gennaio del 2023 si era sottoposta a un'operazione per rimuovere alcune metastasi al cervello.

Shannen Doherty aveva poi annunciato di aver organizzato il suo funerale: "So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché sono consapevole che accadrà e che me ne sto andando. Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli".