“So che me ne sto andando e ho molte clausole per il mio funerale”, l'attrice torna a parlare della lotta contro il tumore al seno nel suo podcast

Shannen Doherty è tornata a parlare della sua lotta contro il cancro nel suo podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty, affrontando un argomento tabù come quello dell’organizzazione del suo funerale.

Parlando con l’amico Chris Cortazzo, l’attrice ha raccontato: “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché sono consapevole che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma è anche divertente in parte. Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli".

"Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso", ha proseguito Shannen Doherty, che ha raggiunto il successo negli anni ’90 vestendo i panni di Brenda nella serie cult Beverly Hills 90210.

L'attrice ha poi parlato delle persone che vorrebbe fossero presenti alla funzione: "Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve; vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C'è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori".

"Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura, quindi voglio apparire bene. Voglio che il mio funerale sia sincero e chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d'amore", ha concluso l'attrice, che ad aprile compirà 53 anni.

Shannen Doherty e la sua lotta contro il cancro

Shannen Doherty ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2015, due anni dopo ha raccontato su Instagram che il tumore era in remissione, ma nel 2019 è tornato e l'anno successivo l'attrice ha annunciato la sua diagnosi di cancro metastatico al quarto stadio. "Quando ti chiedi: 'Perché io? Perché mi sono ammalata di cancro?' e poi 'Perché il cancro si è ripresentato? Perché è al quarto stadio?', tutto questo ti porta a cercare il vero scopo della vita. Per me è folle che noi malati non abbiamo ancora una cura...", aveva raccontato l'attrice lo scorso novembre a People.

Shannen Doherty in quell'occasione aveva fatto sapere che il cancro si era esteso alle ossa: "Purtroppo il cancro contro cui sto lottando, che è al quarto stadio, ora si è esteso anche alle ossa. L'ho chiamato 'Bob', perché è un po' come Pac Man che cammina e rosicchia le mie ossa. Io non voglio morire: non ho finito di vivere, di amare e di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio… semplicemente non ho finito".

Doherty aveva ripercorso anche le ultime fasi della malattia: "A gennaio del 2023 sono state notate delle metastasi al cervello e ho dovuto sottopormi a un'operazione per rimuovere una massa del tumore. È stata rimossa e analizzata… è stata sicuramente una delle cose più spaventose che abbia mai vissuto in tutta la mia vita. Ho fatto così tante analisi, ma sono in buone mani".