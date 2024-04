Shannen Doherty sgombra casa: "Voglio alleggerire mia madre per quando non ci sarò più"

Shannen Doherty è tornata a parlare della sua lotta contro il cancro, che l'ha portata a disfarsi di alcuni oggetti del passato.

"Voglio alleggerire mia madre per quando non ci sarò più. È come se stessi rinunciando a qualcosa che era molto speciale e importante per te, ma sai che è la cosa giusta da fare e che ti darà un senso di pace e di calma", ha raccontato l'attrice, di 52 anni, nel suo podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty.

"Nessuno di noi ha davvero bisogno di tutte le cose che ha, tutti potremmo ridimensionarci un po' e non diventare accumulatori seriali, cosa che stavo facendo con tutti i miei mobili. È solo roba, non ne ho bisogno, non mi dà molta gioia possedere questi oggetti, ma ciò che quello che mi rende felice è portare mia madre nei posti che ha sempre desiderato visitare. Vorrei costruire ricordi con le persone che amo", ha proseguito Shannen Doherty, che utilizzerà il ricavato per viaggiare e vivere nuove esperienze.

"Queste sono le cose che contano di più. Non i tuoi beni, o quello che possiedi", ha aggiunto l'attrice, che ha poi ricordato un viaggio fatto con la madre in Italia: "Mia madre aveva le lacrime agli occhi perché non era mai stata in Italia, e di certo non pensava che sarebbe stata in grado di vederla insieme a me".

L'attrice ha poi spiegato: "Non sto attingendo al denaro che ho nel mio patrimonio per garantire che tutti nella mia vita si prendano cura di me".

Shannen Doherty e il cancro: "Sto organizzando il mio funerale"

Shannen Doherty ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2015. Due anni dopo aveva raccontato sui social che il tumore era in remissione, ma nel 2019 era tornato e l'anno successivo aveva annunciato la sua diagnosi di cancro metastatico al quarto stadio.

L'attrice in quell'occasione aveva fatto sapere che il cancro si era esteso alle ossa e a gennaio del 2023 si era sottoposta a un'operazione per rimuovere alcune metastasi al cervello.

Shannen Doherty aveva poi annunciato di aver organizzato il suo funerale: "So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché sono consapevole che accadrà e che me ne sto andando. Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli".