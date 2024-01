Shannen Doherty e la sua lotta contro il cancro: "Ci sono dei miglioramenti"

"Dopo aver visto i risultati del nuovo trattamento ora sono molto positiva, per me è una sorta di miracolo", l'attrice torna a parlare nel suo podcast del tumore al seno

Shannen Doherty ha fornito alcuni aggiornamenti positivi sulla sua lotta contro il cancro nel suo podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty.

L’attrice, che ha raggiunto il successo nei panni di Brenda nella serie cult Beverly Hills 90210, ha parlato con il suo oncologo radioterapista Dr. Amin Mirhadi di un nuovo trattamento a cui si è sottoposta: "Dopo quattro cicli del nuovo trattamento non abbiamo visto alcuna differenza e tutti volevano che lo concludessi e che cambiassi. Io ho semplicemente pensato: 'Continuiamo con questo e vedremo'. Dopo il sesto e settimo ciclo, invece, abbiamo visto dei miglioramenti".

"Se lo chiamo miracolo? Per me lo è, per me è un miracolo in questo momento. Dopo aver visto i risultati, devo dire che sono molto positiva. Il fatto che stia effettivamente rompendo la barriera ematoencefalica è un miracolo di quel farmaco e un miracolo di Dio che è intervenuto e ha detto: 'Le darò una pausa'. A volte cerchi i miracoli nei posti sbagliati e, invece, sono proprio lì davanti alla tua faccia. Per questo motivo mi piace parlare di speranza e miracolo", ha aggiunto l’attrice.

"Non dico che sarà semplice, ma ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia troppo importante per mollare adesso. Credo che sia fondamentale restare positivi in questo momento. Posso morire oggi o tra 20 anni, adesso non so quando succederà. Posso morire camminando fuori casa per un albero che mi cade addosso o un autobus che mi investe, può succedere qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro, ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza, abbracciandola e pensando: 'Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?'"

"Penso che restare positivi ti aiuti a combattere il cancro, credo che la positività che porti nella tua vita aiuti tutto il tuo corpo", ha aggiunto Shannen Doherty, che di recente, invece, nel suo podcast aveva affrontato un argomento tabù come quello dell’organizzazione del suo funerale.

Shannen Doherty: "Sto organizzando il mio funerale"

Instagram @theshando

"So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché sono consapevole che accadrà e che me ne sto andando. Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli", aveva raccontato Shannen Doherty all'amico Chris Cortazzo.

"Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso", aveva aggiunto l'attrice, che ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2015.

Due anni dopo Doherty aveva raccontato sui social che il tumore era in remissione, ma nel 2019 era tornato e l'anno successivo l'attrice aveva annunciato la sua diagnosi di cancro metastatico al quarto stadio.

Shannen Doherty in quell'occasione aveva fatto sapere che il cancro si era esteso alle ossa: "Purtroppo il cancro contro cui sto lottando, che è al quarto stadio, ora si è esteso anche alle ossa. Io non voglio morire: non ho finito di vivere, di amare e di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio… semplicemente non ho finito".

L'attrice aveva ripercorso anche le ultime fasi della malattia: "A gennaio del 2023 sono state notate delle metastasi al cervello e ho dovuto sottopormi a un'operazione per rimuovere una massa del tumore. È stata rimossa e analizzata… è stata sicuramente una delle cose più spaventose che abbia mai vissuto in tutta la mia vita. Ho fatto così tante analisi, ma sono in buone mani".