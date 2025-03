Samuele Bersani: "Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio"

Nel corso del concerto a Milano agli Arcimboldi, Samuele Bersani, 54 anni, ha rivelato il motivo per cui ha dovuto rinviare lo scorso autunno il suo tour. L'artista ha infatti spiegato di aver scoperto di avere un tumore ai polmoni al primo stadio. Un male a causa del quale ha subito un intervento chirurgico.

Il cantante ha raccontato di aver passato "uno dei periodi più grigi della mia vita", spiegando poi che "primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è proprio il massimo". Bersani ha poi lanciato un appello sull'importanza di fare prevenzione.

Il cantante, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha detto: "Non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare i concerti per raccontarlo direttamente". Bersani ha concluso il suo discorso dicendo a proposito della prevenzione: "Bisogna andare senza paura di quel che può succedere. Siamo molto più forti di quel che crediamo, io ne sono la testimonianza".

Nei mesi scorsi Samuele Bersani aveva condiviso sui social un post nel quale annunciava: "Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito".