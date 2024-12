Samuele Bersani annuncia: “Sono guarito”

Dopo lo stop per problemi di salute, il cantautore annuncia sui social: "Ora posso finalmente urlare che sono guarito"

Dopo lo stop per problemi di salute, Samuele Bersani torna sui social con una bella notizia.

"In questo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio, un gesto di vicinanza. Questa continua compagnia mi ha aiutato concretamente a trovare la spinta per affrontare ogni cosa senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo", scrive il cantautore, 54 anni

Samuele Bersani annuncia: "Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito".

A inizio novembre, Samuele Bersani aveva annunciato di essere stato costretto a fermare il tour a causa di problemi di salute: "Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all'altro".

"Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po' di tempo, lontano dai palchi", aveva aggiunto il cantautore, senza entrare nei dettagli della diagnosi: "Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce".